Украинский борец Беленюк идет в депутаты, но готовится к Олимпиаде-2020 в Токио

Украинский борец Жан Беленюк объяснил, зачем баллотируется в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Ранее стало известно, что темнокожий спортсмен попал в избирательный список политической силы под проходным номером 10.



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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский увидел в Беленюке человека, который может изменить ситуацию в украинском спорте. Также борец на своей странице в Facebook подчеркнул, что захотел взять инициативу в свои руки вместо того, чтобы просто критиковать власть.

Вместе с тем, Беленюк не собирается отказываться от спортивной карьеры. Он заявил, что продолжит подготовку к Олимпиаде-2020 в Токио, чтобы воплотить в жизнь свою мечту - завоевать золото Олимпийских игр. На Олимпиаде-2016 украинец взял серебряную медаль в греко-римской борьбе.

Выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля. Они пройдут по смешанной системе - 225 человек будут избраны по спискам партий, 225 депутатов - по мажоритарным округам. Партия "Слуга народа" лидирует в соцопросах, набирая около 40 процентов голосов украинцев.

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