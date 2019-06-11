Футболист Хави: Аршавин действительно мог перейти в "Барселону"

Бывший капитан "Барселоны" Хави в интервью Евгению Савину на Youtube-канале "КраСава" прокомментировал информацию о том, что россиянин Андрей Аршавин мог перейти в каталонский клуб. Ранее об этом рассказал экс-футболист "Зенита".
По словам Аршавина, "Барселона" предлагала "Зениту" за его трансфер 15 миллионов евро. Но питерский клуб тогда отказал каталонцам. В итоге футболист оказался в лондонском "Арсенале".
"Он действительно мог перейти к нам. Об этом постоянно говорили, даже каталонские газеты писали, что Аршавин в шаге от перехода в "Барселону", - заявил Хави.
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