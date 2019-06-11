Неизвестный ограбил раздевалку баскетболистов "Химок"

Неизвестный обокрал раздевалку баскетболистов "Химок" во время третьего матча финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Пока спортсмены находились на паркете, молодой человек зашел в комнату и вынес ценные вещи игроков.



Ограбление раздевалки Химок

Личность грабителя неизвестна, в раздевалку он попал, использовав аккредитацию журналиста. Полиция проводит проверку этого инцидента.

Баскетболисты "Химок" в понедельник вечером пострадали не только от этого. Команда проиграла третий матч ЦСКА со счетом 62:80 и уступила в финальной серии. ЦСКА стал чемпионом в девятый раз.

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