Неизвестный обокрал раздевалку баскетболистов "Химок" во время третьего матча финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Пока спортсмены находились на паркете, молодой человек зашел в комнату и вынес ценные вещи игроков.
Личность грабителя неизвестна, в раздевалку он попал, использовав аккредитацию журналиста. Полиция проводит проверку этого инцидента.
Баскетболисты "Химок" в понедельник вечером пострадали не только от этого. Команда проиграла третий матч ЦСКА со счетом 62:80 и уступила в финальной серии. ЦСКА стал чемпионом в девятый раз.
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