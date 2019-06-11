Боксер Гассиев проведет первый бой в тяжелом весе против американца Давейко

Российский боксер Мурат Гассиев перешел из первого тяжелого в тяжелый вес. Об этом сообщил его промоутер Эдди Хирн. Первый бой в новой весовой категории россиянин проведет 27 июля. Соперником Гассиева станет американец Джоуи Давейко, поединок пройдет в штате Техас.



Бескомпромиссная схватка: Гассиев уступил Усику по очкам / Новости от 23.07.2018 09:03

В последний раз Гассиев выходил на ринг в бою против украинца Александра Усика. В июле 2018 года он потерпел поражение в объединительном бою. После этого лечил травму плеча.

Усик также перешел в тяжелый вес, но его дебют пока не состоялся. Украинец получил травму.

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