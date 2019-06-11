Дзюба в матче с Кипром может обойти Павлюченко в списке бомбардиров сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино забил пять голов. Он достиг отметки в 20 мячей в составе национальной команды и обошел по этому показателю Андрея Аршавина и Валерия Карпина.



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Следующая цель Дзюбы - Роман Павлюченко, на счету которого 21 гол. Во вторник сборная России сыграет с Кипром. Игра состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 21.45 по московскому времени.

Больше этих футболистов забили только двое игроков. Это Владимир Бесчастных, у которого 26 голов, и Александр Кержаков, забивший 30 мячей за сборную.

"Моя цель - Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим", - заявил Дзюба в интервью "Известиям".

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