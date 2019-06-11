Мамаев все посчитал: он выйдет на свободу в День полиции

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) проведали в СИЗО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Оба игрока уже настроились на переезд в колонию, сообщают "Известия".
13 июня состоится заседание Мосгорсуда, на котором будет рассмотрена апелляция футболистов. От суда игроки ничего не ждут и считают, что их жалоба будет отклонена.
Мамаев уже посчитал, что в случае отказа в апелляции выйдет на свободу 10 ноября, в День полиции. Кокорин должен отбыть срок на месяц больше. При этом оба подсудимых не исключают, что подадут прошение об условно-досрочном освобождении.
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