Футболист сборной России и "Локомотива" Федор Смолов поддержал журналиста Ивана Голунова после его ареста. Спецкор "Медузы" был задержан в центре Москвы.
"Не фэйр-плей", - написал Смолов под снимком Голунова из камеры.
Журналиста проверяют на причастность к наркоторговле. Во время обыска у него было обнаружено пять свертков с мефедроном. Опубликованные снимки из якобы квартиры Голунова оказались сделаны в других местах, но по делу о наркоторговле. В МВД это объяснили ошибкой сотрудника Главка.
Сам Голунов отказывается от обвинений и заявляет, что наркотики ему подбросили. В защиту выступили несколько известных людей, а также газеты РБК, "Коммерсант" и "Ведомости".
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