Футболист Смолов поддержал журналиста Голунова

Футболист сборной России и "Локомотива" Федор Смолов поддержал журналиста Ивана Голунова после его ареста. Спецкор "Медузы" был задержан в центре Москвы.



Голунов дал интервью «Дежурной части» / Новости от 09.06.2019 14:16

"Не фэйр-плей", - написал Смолов под снимком Голунова из камеры.

Журналиста проверяют на причастность к наркоторговле. Во время обыска у него было обнаружено пять свертков с мефедроном. Опубликованные снимки из якобы квартиры Голунова оказались сделаны в других местах, но по делу о наркоторговле. В МВД это объяснили ошибкой сотрудника Главка.

Сам Голунов отказывается от обвинений и заявляет, что наркотики ему подбросили. В защиту выступили несколько известных людей, а также газеты РБК, "Коммерсант" и "Ведомости".

Читайте также:

ФК "Урал" увеличил бюджет на следующий сезон

Три гола Криштиану Роналду признаны лучшими в Лиге наций

Футболист ЦСКА Базелюк покинул клуб