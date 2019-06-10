ФК "Урал" увеличил бюджет на следующий сезон

Футбольный клуб "Урал" увеличил бюджет на следующий сезон. В понедельник состоялось заседание совета директоров организации, сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.



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Клуб спонсируют Свердловска область, группа компаний "Ренова" и "Трубная металлургическая компания. Бюджет клуба в позапрошлом сезоне составил 900 млн рублей. На треть он состоял из поступлений из бюджета.

Совет директоров поставил команде цели на сезон - попасть в десятку лучших клубов и пройти как можно дальше в Кубке России. В прошлом чемпионате "Урал" занял десятое место, а в Кубке дошел до финала.

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