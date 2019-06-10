Овечкина номинировали на детскую премию Nickelodeon

Российский хоккеист Александр Овечкин номинирован на премию Nickelodeon Kids Choise Sports. Эта награда вручается любимому спортсмену среди детей. Церемония вручения будет записана 11 июля, телевизионный показ состоится 10 августа.
Вместе с Овечкиным на награду претендуют вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби, нападающие "Чикаго" Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн, голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери, защитник "Нэшвилла" Пи Кей Суббан и форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби.
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