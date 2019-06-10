"Зенит" призвал неизлечимо больного футболиста Риксена не сдаваться

"Зенит" обратился к своему бывшему футболисту Фернандо Риксену. Питерский клуб сделал заявление в Twitter, в котором призвал больного игрока не сдаваться в борьбе с неизлечимой болезнью.



Экс-игрок \"Зенита\" Риксен и его русская жена против страшной болезни | Sport24

"Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета "Зенита", с вами. Не сдавайтесь", - говорится в сообщении клуба.

О болезни Риксена - боковом амиотрофическом склерозе стало известно в 2013 году. В мае 2018 года бывший футболист потерял возможность разговаривать. Приглашение на прощальный вечер он записал при помощи генератора речи.

"Всем привет. У меня 28-го особенный вечер. С каждым днем мне становится все труднее, это будет моя последняя ночь. Приходите в гости и сделайте эту ночь запоминающейся", - заявил Риксен.

В Великобритании, где проживает Риксен, разрешена пассивная эвтаназия, то есть человек может отказаться от продолжения терапии при подобного рода заболеваниях. После завершения терапии футболист останется в больнице до конца.

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