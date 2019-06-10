"Зенит" призвал неизлечимо больного футболиста Риксена не сдаваться

"Зенит" обратился к своему бывшему футболисту Фернандо Риксену. Питерский клуб сделал заявление в Twitter, в котором призвал больного игрока не сдаваться в борьбе с неизлечимой болезнью.
"Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета "Зенита", с вами. Не сдавайтесь", - говорится в сообщении клуба.
О болезни Риксена - боковом амиотрофическом склерозе стало известно в 2013 году. В мае 2018 года бывший футболист потерял возможность разговаривать. Приглашение на прощальный вечер он записал при помощи генератора речи.
"Всем привет. У меня 28-го особенный вечер. С каждым днем мне становится все труднее, это будет моя последняя ночь. Приходите в гости и сделайте эту ночь запоминающейся", - заявил Риксен.
В Великобритании, где проживает Риксен, разрешена пассивная эвтаназия, то есть человек может отказаться от продолжения терапии при подобного рода заболеваниях. После завершения терапии футболист останется в больнице до конца.
Читайте также:
Три гола Криштиану Роналду признаны лучшими в Лиге наций
Мальчик из Ингушетии отжался более 4 тысяч раз и установил мировой рекорд
Футболист ЦСКА Базелюк покинул клуб
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.