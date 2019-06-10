Три гола Криштиану Роналду признаны лучшими в Лиге наций

УЕФА определил тройку лучших голов финального турнира Лиги наций. Призовые места заняли три гола португальского нападающего Криштиану Роналду.



Хет-трик Роналду

Все три мяча форвард забил в полуфинальном матче против Швейцарии, который закончился со счетом 3:1. Команда выиграла турнир, обыграв в финале Голландию (1:0).

Роналду провел 158 матчей в составе сборной Португалии, в которых забил 88 мячей.

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