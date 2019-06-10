Мальчик из Ингушетии отжался более 4 тысяч раз и установил мировой рекорд

Шестилетний мальчик из Ингушетии Ибрагим Льянов отжался за один подход 4445 раз. Он установил мировой рекорд в своей весовой категории, затратив на упражнение два часа.



Отжимания от пола. Грудные мышцы в домашних условиях.

Сертификат мальчику вручили специалисты Книги рекордов России. Льянов побил рекорд мальчика из Чечни Рахима Куриева, который отжался 3202 раза.

Льянову за рекорд подарили кваритру. Наградил мальчика глава клуба "Чингиз", воспитанником которого он является.

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