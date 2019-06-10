Футболист ЦСКА Базелюк покинул клуб

Футболист ЦСКА Константин Базелюк покинул команду. Нападающий ушел из клубу из-за того, что у него закончилось соглашение с армейцами. Форвард находился на контракте столичного клуба с 2012 года.



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В составе ЦСКА он провел 27 матчей, в которых забил 4 мяча. В основном Базелюк выступал в аренде за московское "Торпедо", "СКА-Энергию", португальский "Эшторил", "Анжи", чешскую "Зборевку" и "СКА-Хабаровск".

Вместе с ЦСКА Базелюк выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2013 году он был признан лучшим молодым футболистом страны.

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