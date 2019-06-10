МИД Турции направил ноту протеста Исландии из-за инцидента с футбольной сборной

Власти Турции выразили возмущение инцидентом, произошедшем с футбольной сборной страны в Исландии. Пограничники задержали команду в аэропорту Кефлавик и три часа не приступали к проведению паспортного контроля и досмотру вещей. В результате пограничники провели досмотр с особым пристрастием, что футболисты посчитали неуважением.



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МИД Турции направил ноту протеста Исландии. Документ передан через посольство Турции в Норвегии, сообщает ТАСС.

Сборные Исландии и Турции сыграют в Рейкьявике 11 июня. Игра состоится в рамках отборочного турнира Евро-2020. После трех туров на счету турков 9 очков, команда 8 июня обыграла на своем поле Францию (2:0). У исландцев, как и французов, 6 очков.

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