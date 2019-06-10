"Краснодар" купил у "Рубина" футболиста Камболова

"Краснодар" подписал контракт с футболистом "Рубина" Русланом Камболовым. Все детали трансфера согласованы между клубами. Соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года, сообщает пресс-служба краснодарцев.
Ранее Камболов выступал за московский "Локомотив", "Нижний Новгород", "Волгарь-Газпром" и "Нефтехимик". В составе "Рубина" с 2014 по 2019 год провел 129 матчей.
Камболов привлекался к играм за сборную России. В национальной команде он провел шесть матчей.
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