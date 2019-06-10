"Краснодар" купил у "Рубина" футболиста Камболова

"Краснодар" подписал контракт с футболистом "Рубина" Русланом Камболовым. Все детали трансфера согласованы между клубами. Соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года, сообщает пресс-служба краснодарцев.



«Езди на здоровье»: игрок «Рубина» Руслан Камболов подарил своей сестре голубой Porsche Macan / Новости от 03.06.2019 17:09

Ранее Камболов выступал за московский "Локомотив", "Нижний Новгород", "Волгарь-Газпром" и "Нефтехимик". В составе "Рубина" с 2014 по 2019 год провел 129 матчей.

Камболов привлекался к играм за сборную России. В национальной команде он провел шесть матчей.

Читайте также:

ФК "Ростов" просит перенести с домашнего стадиона концерт группы "Ленинград"

Борец Жан Беленюк станет первым темнокожим депутатом парламента Украины

Билеты на матч Россия - Кипр продают в два раза дороже номинала