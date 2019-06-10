Шарапова получила "дикую карту" для участия в турнире на Мальорке

Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на турнире WTA на Мальорке. Спортсменка получила wild card ("дикую карту") для участия в соревнованиях.
Шарапова выйдет на корт впервые с января этого года. Россиянка лечилась от травмы и опустилась на 89-е место в рейтинге WTA. Она приняла участия в трех турнирах в этом году. Соревнования на Мальорке пройдут с 16 по 23 июня.
Шарапова - одна из лучших российских теннисисток. Она выиграла 36 турниров WTA, собрав карьерный "Большой шлем", то есть выиграла "Ролан Гаррос", "Уимблдон", Australian Open и US Open. В 2005 году Шарапова была первой ракеткой мира.
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