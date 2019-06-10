Футбольный клуб "Ростов" обратился в компанию "Спорт-Ин" с просьбой перенести концерт группы "Ленинград" со стадиона "Ростов Арена". В сентябре Сергей Шнуров отправляется в стадионный тур по городам-участникам чемпионата мира-2018.
Концерт на "Ростов Арене" запланирован на 13 сентября. У "Ростова" домашняя игра с "Ахматом" 15 сентября. В клубе беспокоятся, что выступление артистов может испортить газон стадиона.
Ранее "Ростов" уже высказывал недовольство проведением концертов на арене. В прошлом году клуб требовал отменить концерт Басты. Выступление рэпера на стадионе прошло успешно. По сведениям компании "Спорт-Ин", которая владеет ареной, никакого урона газону нанесено не было.
В "Ростове" считают иначе и снова требуют перенести концерт. В очередной раз у футбольного клуба может ничего не получиться - контракт с группой "Ленинград" уже подписан.
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