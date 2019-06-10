Новый скандал в легкой атлетике: Ласицкене призвала уволить все руководство ВФЛА

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Решение руководства IAAF было принято на основании выводов комиссии Руне Андерсона. Норвежец рекомендовал не давать России право на участие в организации до опубликования результатов проверки московской антидопинговой лаборатории.



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Результаты проверки должны быть оглашены 18 июня. Кроме того, IAAF продолжает проверку дела легкоатлета Данила Лысенко. Он был временно отстранен от соревнований после пропуска нескольких допинг-тестов. Позже стало известно, что чиновники ВФЛА могут быть причастны к фальсификации документов по допинг-пробам Лысенко.

Также у IAAF могут возникнуть вопросы по выполнению российской стороной так называемой "дорожной карты". Ранее организация пожизненно отстранила от работы тренеров Владимира Чегина и Валерия Мохнева. Позже стало известно, что Чегин числится главой охранной фирмы на одном из спортивных сооружений, а Мохнев работает со спортсменами в одном из ВУЗов.

Решение IAAF вызвало негативную оценку со стороны спортсменов. Лидер мировой легкой атлетики в прыжках в высоту Мария Ласицкене (ранее - Кучина) в Instagram опубликовала пост с критикой ВФЛА. Она подчеркнула, что российское руководство на самом деле ничего не делает для восстановления в статусе.

"Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит", - написала Ласицкене.

Спортсменка призвала руководство ВФЛА и тренеров уйти и дать дорогу молодым.

"Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой", - написала Мария.

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