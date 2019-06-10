Борец Жан Беленюк станет первым темнокожим депутатом парламента Украины

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк будет баллотироваться в Верховную Раду Украины от президентской партии. Спортсмен попал в избирательный список политической силы "Слуга народа" под номером 10.

С учетом того, что рейтинг партии составляет около 40 процентов, в Верховную Раду могут попасть около 100 депутатов по пропорциональной системе. Тем самым Беленюк станет первым темнокожим депутатом парламента в истории Украины.

Беленюк является серебряным призером Олимпиады-2016. Также на его счету три награды разного достоинства на чемпионатах мира.

Во время президентской компании Беленюк активно поддерживал действующего главу государства Петра Порошенко. После того, как стало известно, что победу на выборах одержал Владимир Зеленский, он выпустил ролик, в котором поблагодарил Порошенко за работу.

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Его мать - украинка, отец - руандиец. Папа спортсмена погиб в Руанде в ходе гражданской войны.

Читайте также:

Бывший футболист "Зенита" отказался бороться с неизлечимой болезнью

Билеты на матч Россия - Кипр продают в два раза дороже номинала

Шарапова опустилась на 37 мест в рейтинге WTA