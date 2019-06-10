Руководители Новосибирской области приняли решение создать новый футбольный клуб. ФК "Сибирь", который в таком виде существовал с 2006 года, будет ликвидирован из-за спортивных неудач и провального менеджмента.
В прошлом сезоне "Сибирь" заняла 18-е место в ФНЛ и вылетела в ПФЛ. Все время существования клуб не опускался ниже второго дивизиона. В премьер-лиге команда выступала в 2010 году.
Правительство области создаст футбольный клуб "Новосибирск". Команда будет представлена в виде автономной некоммерческой организации. Учредителем выступит минспорта области, перед клубом поставлена задача выхода в ФНЛ.
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