Теннисист Хачанов впервые поднялся в первую десятку рейтинга АТР

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на девятую строчку рейтинга АТР. Он впервые вошел в топ-10, став седьмым россиянином в первой десятке. Хачанов на прошлой неделе дошел до четвертьфинала "Ролан Гаррос", где уступил австрийцу Доминику Тиму.
В первой сотне рейтинга еще два россиянина: Даниил Медведев занимает 13-е место, Андрей Рублев - 87-е.
Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, вторым идет Рафаэль Надаль, третьим - Роджер Федерер.
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