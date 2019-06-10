Билеты на матч Россия - Кипр продают в два раза дороже номинала

В кассах стадиона в Нижнем Новгороде перед матчем сборных России и Кипра билетов нет. Но пропуск на стадион можно взять с рук в два раза дороже. Перекупщики перед ареной реализуют билеты номиналом 1600 рублей по цене 3000 рублей, сообщает ТАСС.



Россия рекордно разгромила Сан-Марино в отборе к Евро-2020 / Новости от 08.06.2019 23:41

Матч Россия - Кипр состоится 11 июня, начнется встреча в 21.45 по московскому времени. Перед игрой фанатов ждет развлекательное шоу. Всего стадион вмещает 45 тысяч зрителей. Кроме того, болельщики смогут наблюдать за игрой в фан-зоне, которая расположена на Речном вокзале.

8 июня сборная России победила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Игра состоялась в Саранске. Команда Станислава Черчесова в трех играх одержала две победы. В марте сборная уступила Бельгии (1:3) и разгромила Казахстан (3:0).

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