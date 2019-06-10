Билеты на матч Россия - Кипр продают в два раза дороже номинала

В кассах стадиона в Нижнем Новгороде перед матчем сборных России и Кипра билетов нет. Но пропуск на стадион можно взять с рук в два раза дороже. Перекупщики перед ареной реализуют билеты номиналом 1600 рублей по цене 3000 рублей, сообщает ТАСС.
Матч Россия - Кипр состоится 11 июня, начнется встреча в 21.45 по московскому времени. Перед игрой фанатов ждет развлекательное шоу. Всего стадион вмещает 45 тысяч зрителей. Кроме того, болельщики смогут наблюдать за игрой в фан-зоне, которая расположена на Речном вокзале.
8 июня сборная России победила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Игра состоялась в Саранске. Команда Станислава Черчесова в трех играх одержала две победы. В марте сборная уступила Бельгии (1:3) и разгромила Казахстан (3:0).
Читайте также:
Сборная России уже в Нижнем Новгороде и готовится к матчу с Кипром
Американская газета по ошибке поздравила "Сент-Луис" с победой в Кубке Стэнли
Португалия выиграла первую футбольную Лигу наций
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.