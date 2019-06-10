Бывший футболист "Зенита" отказался бороться с неизлечимой болезнью

Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен собирает прощальную вечеринку в одном из отелей Глазго. Прощальным вечер будет в прямом смысле слова - спортсмен отказался от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.



Экс-игрок \"Зенита\" Риксен и его русская жена против...

О неизлечимой болезни Риксена стало известно в 2013 году. В мае 2018 года бывший футболист потерял возможность разговаривать. Приглашение на прощальный вечер он записал при помощи генератора речи.

"Всем привет. У меня 28-го особенный вечер. С каждым днем мне становится все труднее, это будет моя последняя ночь. Приходите в гости и сделайте эту ночь запоминающейся", - заявил Риксен.

В Великобритании, где проживает Риксен, разрешена пассивная эвтаназия, то есть человек может отказаться от продолжения терапии при подобного рода заболеваниях. После завершения терапии футболист останется в больнице до конца.

На приглашение откликнулись бывшие партнеры Риксена, а также некоторые известные в Британии люди. Вход на вечер будет стоить 70 фунтов, деньги пойдут в фонд борьбы со склерозом.

Риксен выступал на взрослом уровне с 1993 по 2013 год. Начал и закончил карьеру он в команде "Фортуна". Клуб в 2018 году установил перед стадионом в Ситтарде памятник футболисту.

В Голландии также выступал за "АЗ Алкмаар", в Шотландии - за "Глазго Рейнджерс". С 2006 по 2009 год играл за "Зенит". Вместе с командой завоевал чемпионство, Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Голландии провел 12 матчей.

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