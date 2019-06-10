Сборная России уже в Нижнем Новгороде и готовится к матчу с Кипром

Сборная России вечером в воскресенье прибыла в Нижний Новгород, где будет готовиться к игре отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Матч состоится 11 июня на стадионе, принимавшем поединки чемпионата мира-2018.



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Команду встретил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Надеемся на то, что наша земля принесет сборной удачу. Символично, что игра состоится накануне Дня России", - заявил он.

10 июня обе сборные проведут тренировки. В день матча на стадионе выступит группа "5sta Family". Кроме того, у Речного вокзала будет организована фан-зона, где болельщики смогут наблюдать за игрой.

Сборная России в предыдущей встрече обыграла Сан-Марино со счетом 9:0. Пять мячей в этой игре забил нападающий Артем Дзюба.

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