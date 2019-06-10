Американская газета по ошибке поздравила "Сент-Луис" с победой в Кубке Стэнли

Газета St. Louis Post-Dispatch по ошибке поздравила команду "Сент-Луис Блюз" с победой в Кубке Стэнли. Подписчики электронной версии издания в воскресенье получили рассылку, в которой было сказано, что команда добилась исторического успеха, выиграв первый трофей в истории.



Шайба Тарасенко вывела «Сент-Луис» в первый за 49 лет финал Кубка Стэнли / Новости от 22.05.2019 06:27

На самом деле "Сент-Луису" пока не добился победы в Кубке Стэнли. Счет в финальной серии с "Бостоном" равный - 3-3. Команда Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева могла оформить победу сегодня ночью, но проиграла "Брюиз" шестой матч.

Позже газета извинилась за ошибку. Команды определят лучшего в седьмом матче, который состоится 12 июня.

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