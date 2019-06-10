Шарапова опустилась на 37 мест в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг после завершения "Ролан Гаррос". Турнир "Большого шлема" в Париже выиграла австралийка Эшли Барти. Она стала второй ракеткой мира, поднявшись с 8-го места. Лидирует в рейтинге, как и прежде, японка Наоми Осака. Тройку лучших замыкает чешка Каролина Плишкова.



Мария Шарапова заняла третье место в истории тенниса по заработанным призовым / Новости от 07.11.2018 10:11

Среди россиянок лучшей остается Дарья Касаткина, которая опустилась с 21-го места на 29-е. Мария Шарапова, не выступающая с января, потеряла 37 позиций, опустившись на 86-ю. Всего в первой сотне рейтинга WTA 11 россиянок:

29 (21). Дарья Касаткина - 1790 очков

46 (44). Анастасия Павлюченкова - 1185

52 (58). Екатерина Александрова - 1108

60 (68). Вероника Кудерметова - 939

63 (65). Маргарита Гаспарян - 887

74 (81). Анастасия Потапова - 815

76 (70). Евгения Родина - 800

79 (78). Вера Звонарева - 763

83 (83). Виталия Дьяченко - 721

86 (49). Мария Шарапова - 710

89 (117). Анна Блинкова - 697.

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