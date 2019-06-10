Шарапова опустилась на 37 мест в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг после завершения "Ролан Гаррос". Турнир "Большого шлема" в Париже выиграла австралийка Эшли Барти. Она стала второй ракеткой мира, поднявшись с 8-го места. Лидирует в рейтинге, как и прежде, японка Наоми Осака. Тройку лучших замыкает чешка Каролина Плишкова.
Среди россиянок лучшей остается Дарья Касаткина, которая опустилась с 21-го места на 29-е. Мария Шарапова, не выступающая с января, потеряла 37 позиций, опустившись на 86-ю. Всего в первой сотне рейтинга WTA 11 россиянок:
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