Португалия выиграла первую футбольную Лигу наций

Сборная Португалии стала победителем первого розыгрыша футбольной Лиги наций. В финале Криштиану Роналду и компания победили Голландию. Встреча, состоявшаяся в Порту завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в этой игре забил нападающий "Валенсии" Гонсалу Гедеш на 22-й минуте. Португальцы выиграли второй европейский турнир подряд. В 2016 году они были лучшими на чемпионате Европы-2016.
Матч за 3-е место выиграла сборная Англии, победив в серии пенальти Швейцарию. Серия ударов завершилась со счетом 6:5, за швейцарцев пенальти не реализовал Йосип Дрмич.
Лучшим бомбардиром финального турнира стал нападающий Криштиану Роналду, забивший три мяча. Следующий розыгрыш Лиги наций состоится в сезоне-2020/21.
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