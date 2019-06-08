Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов

Реформа еврокубковых турниров, которую сейчас продвигает УЕФА, может быть губительной для российских клубов. Такое мнение высказал официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо.



Презентация кубка \"Лиги Чемпионов\" УЕФА в Мадриде. Прямая трансляция

Реформу предполагают провести с 2024 года. Конкретных деталей УЕФА не раскрывает, но СМИ удалось узнать, что в новом турнире команды будут поделены на несколько дивизионов. В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.

Кроме того, первые шесть команд в каждой группе будут сохранять места в Лиге чемпионов на следующий год, то есть турнир становится практически закрытым. Две последние команды из каждой группы вылетают в дивизион ниже, а вместо них заходят по две команды из второй по силе лиги.

Против такого формата высказались многие европейские клубы. По словам Серехидо, только около 15 команд поддерживают такие изменения. Кроме того, клубам, которые не представляют Англию, Францию, Германию, Испанию или Италию, будет сложно пробиться в турнир.

"В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто", - приводят "Известия" слова Серехидо.

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