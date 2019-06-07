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Источник Правда.Ру

Сборная Украины впервые в истории вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Спорт print

Молодежная сборная Украины по футболу в четвертьфинале чемпионата мира победила Колумбию. Встреча завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на счету нападающего "Мариуполя" Данила Сикана.


Футболистка сборной Украины ударила кулаком в лицо тренера во время матча: видео / Новости от 21.03.2019 05:31

В полуфинале сборная Украины встретится с победителем пары Италия - Мали. Украинские футболисты впервые в своей истории вышли в эту стадию турнира.

Молодежные чемпионаты мира по футболу проходят с 1977 года. Шесть раз чемпионами становились аргентинцы, пять раз бразильцы, дважды сербы, еще по разу команды СССР, Ганы, Испании, Германии, Англии и Франции.

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