"Реал" летом может расстаться с девятью футболистами

"Реал" в летнее межсезонье планирует расстаться с девятью футболистами. В клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость и заработать на продаже или аренде игроков, сообщает Marca.



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Кроме того, "Реал" рискует не выполнить критерии УЕФА по финансовому fair-play. Если клуб продаст несколько футболистов, то сможет соответствовать требованиям.

По сведениям источника, тренерский штаб хотел бы избавиться от Кейлора Наваса, Хамеса Родригеса, Гарета Бэйла, Иско, Дани Себальоса, Борхи Майораля, Матео Ковачича, Тео Эрнандеса и Рауля де Томаса.

Ранее "Реал" подписал Луку Йовича, Эдера Милитао и Родриго. Даже без учета финансового fair play, заявка команды переполнена.

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