Футболист сборной России Газинский перенес операцию на плече

Футболист сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский перенес операцию на плечевом суставе, сообщает пресс-служба команды. В Twitter сборной пожелали игроку удачи.
Газинский получил травму в контрольном матче с "Чертаново", который Россия выиграла со счетом 6:0. По словам главного тренера Станислава Черчесова, футболист может вылететь из-за травмы на четыре месяца.
Сегодня сборная России провела тренировку на стадионе в Саранске. Завтра на "Мордовия Арене" состоится матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино.
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