"Девушек Артему доверять нельзя". Черчесов пошутил над Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пошутил над нападающим Артемом Дзюбой. Форварду после открытой тренировки команды на стадионе в Саранске задали вопрос про девушек. Журналисты спросили футболиста, выведет ли он с поля девушку, если она выбежит туда.



Дзюба забил гол за сборную России спустя минуту после выхода на замену / Новости от 14.06.2018 20:07

"Девушек Артему доверять нельзя", - сказал Черчесов.

Сборная России находится в Саранске, где готовится к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Игра состоится 8 июня.

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