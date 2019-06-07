ФНЛ: "Чайка", купившая матч, пока остается членом лиги

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал информацию о договорном характере матча "Чайка" - "Черноморец". Клуб из Песчанокопского в прошлом сезоне вышел из ПФЛ.



Чайка - Черноморец

РФС ранее признал матч "Чайка" - "Черноморец" договорным. К трем футболистам новороссийскомй команды применены санкции - игроки отстранены на три года. К "Чайке" пока никаких санкций не было применено.

По словам Ефремова, на данный момент "Чайка" - член ФНЛ. Выводы лига будет делать после завершения расследование РФС.

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