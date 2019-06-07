ФНЛ: "Чайка", купившая матч, пока остается членом лиги

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал информацию о договорном характере матча "Чайка" - "Черноморец". Клуб из Песчанокопского в прошлом сезоне вышел из ПФЛ.
РФС ранее признал матч "Чайка" - "Черноморец" договорным. К трем футболистам новороссийскомй команды применены санкции - игроки отстранены на три года. К "Чайке" пока никаких санкций не было применено.
По словам Ефремова, на данный момент "Чайка" - член ФНЛ. Выводы лига будет делать после завершения расследование РФС.
Читайте также:
РФС признал матч "Чайка" - "Черноморец" договорным
УЕФА назвал Санкт-Петербург одним из главных претендентов на проведение финала Лиги чемпионов
Мутко пожелал Кокорину и Мамаеву все пережить и вернуться к карьере
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.