УЕФА назвал Санкт-Петербург одним из главных претендентов на проведение финала Лиги чемпионов

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен подчеркнул, что у Санкт-Петербурга хорошая заявка на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. По его словам, у стадиона "Газпром-Арена" хорошие шансы на победу.
"Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано", - приводит ТАСС слова Каллена.
Соперником Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов является Мюнхен. По мнению Каллена, обе заявки могут быть успешными. Выборы хозяина финала состоятся позже.
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