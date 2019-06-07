УЕФА назвал Санкт-Петербург одним из главных претендентов на проведение финала Лиги чемпионов

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен подчеркнул, что у Санкт-Петербурга хорошая заявка на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. По его словам, у стадиона "Газпром-Арена" хорошие шансы на победу.



Стадион на Крестовском острове получил имя «Газпром Арена» / Новости от 08.12.2018 14:41

"Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано", - приводит ТАСС слова Каллена.

Соперником Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов является Мюнхен. По мнению Каллена, обе заявки могут быть успешными. Выборы хозяина финала состоятся позже.

Читайте также:

РФС признал матч "Чайка" - "Черноморец" договорным

Мутко пожелал Кокорину и Мамаеву все пережить и вернуться к карьере

Дзюба не смог назвать имена футболистов сборной Сан-Марино