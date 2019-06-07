РФС признал матч "Чайка" - "Черноморец" договорным

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) установил факт неспортивного характера матча ПФЛ между "Черноморцем" и "Чайкой" из Песчанокопского. Игра состоялась в мае и завершилась победой новороссийской команды со счетом 3:1.



"Чайка" - "Черноморец". Договорной матч

КДК РФС установил, что "Чайка" повлияла на результат матча. "Черноморцу" было предложено 2 млн рублей. Три игрока - защитники Иван Юдин и Анатолий Пуляев, полузащитник Станислав Резников - согласились взять деньги и сдали матч. Футболистов отстранили на три года. Главного тренера команды Хазрета Дышекова дисквалифицировали на один год.

Кроме того, на год отстранен генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко. Он пытался дать "Черноморцу" 500 тысяч рублей, чтобы простимулировать команду на победу.

Также установлено, что через футбольного агента "Чайка" пыталась повлиять на арбитра встречи. Расследование этого инцидента продолжается. К клубу из Песчанокопска санкции будут применены позже.

После игры "Чайка" и "Черноморец" приказали игрокам сохранять молчание, но РФС провел расследование и допросил одного из футболистов. Игрок "Черноморца" согласился дать признательные показания. После этого участников процесса допрашивали на полиграфе.

РФС передал материалы дела в МВД. Дальнейшим разбирательством займется полиция и прокуратура.

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