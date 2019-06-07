Мутко пожелал Кокорину и Мамаеву все пережить и вернуться к карьере

Бывший президент РФС Виталий Мутко пожелал футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину вернуться в спорт. Игроки сейчас находятся в СИЗО, где ждут решение по апелляции на приговор Пресненского суда.
"Хочется им просто пожелать это все пережить и, конечно, вернуться к карьере. Если эта способность будет у них, и желание - трудом хорошим, отдачей делу вернуть себе уважение и доверие людей", - приводит Life слова Мутко.
В октябре прошлого года Кокорин и Мамаев приняли участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник Денис Пак.
8 мая Пресненский суд приговорил футболистов к тюремным срокам. Кокорину осталось отбыть 6 месяцев, Мамаеву - 5 месяцев.
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