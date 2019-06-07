Дзюба не смог назвать имена футболистов сборной Сан-Марино

Нападающий сборной России Артем Дзюба затруднился ответить на вопрос о футболистах сборной Сан-Марино. По его словам, команда еще не проводила тактический разбор соперника.
Игра состоится 8 июня на стадионе в Саранске. Сборная России прилетела в город вчера, а сегодня провела первую тренировку на "Мордовия Арене".
"Знаю ли я футболистов Сан-Марино? Мы еще не разбирали их игроков. Сегодня вечером будем изучать и узнаем весь состав", - приводит "РИА Новости" слова Дзюбы.
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