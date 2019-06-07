"Спартак" подписал новый контракт с Ещенко

Футболист "Спартака" Андрей Ещенко подписал новый контракт с клубом. Соглашение между сторонами подписано на один год.
35-летний Ещенко выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе команды он провел 76 игр, в которых забил один мяч.
Ранее футболист выступал за "Звезду", "Химки", киевское и московское "Динамо", "Днепр", киевский "Арсенал", "Волгу", "Локомотив", "Анжи" и "Кубань". В составе сборной России он провел 14 матчей.
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