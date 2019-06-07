ФИФА планирует создать женскую лигу для сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация планирует создать женскую Лигу наций для сборных команд. Об этом он рассказал на конференции по женскому футболу.



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По задумке ФИФА, 16 ведущих национальных команд выступят в высшем дивизионе Лиги наций. Кроме того, будут создан второй дивизион с региональными лигами.

Также Инфантино пообещал создать чемпионат мира для клубов. Подобный турнир существует для мужских команд.

Чемпионат мира среди женских команд проводится с 1991 года. Три раза турнир выиграла сборная США, 2 - сборная Германии, по разу - Норвегия и Япония. Сборная России дважды участвовала в ЧМ. На турнир, который стартует сегодня во Франции, российская команда не отобралась.

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