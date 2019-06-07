Сборная России по футболу опробовала газон стадиона в Саранске

Сборная России по футболу проводит в Саранске тренировку в полном составе. Команда вышла на поле "Мордовия Арены" за день до отборочного матча против Сан-Марино.
В тренировке принимают участие 28 футболистов. На сбор были вызваны 30 игроков, но полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с "Чертаново". Защитник "Локомотива" пропустил сбор из-за повреждения колена.
Игра Россия - Сан-Марино состоится на стадионе в Саранске 8 июня. Начало встречи - 19.00 по московскому времени.
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