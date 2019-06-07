Российским журналистам запретили критиковать хоккей с мячом

Федерация хоккея с мячом России официально запретила представителям СМИ критиковать этот вид спорта. Правки внесены в регламент турнира.
ФХМР указала, что журналисты в своей профессиональной деятельности не могут критиковать судейство или "негативно высказываться о должностных лицах ФХМР или клубов, а также об участниках чемпионата в целом".
В том случае, если представители СМИ нарушат положение регламента, они будут лишены аккредитации. Кроме того, на клуб, который ходатайствовал об аккредитации могут быть наложены штрафы.
Чемпионат России по хоккею с мячом проводится с 1993 года. 9 раз чемпионат выигрывал "Водник", 7 раз московское "Динамо", 4 - "Енисей", 3 - "СКА-Нефтяник", по одному - "Зоркий", "Сибсельмаш", "Динамо-Казань" и "СКА-Зенит".
Читайте также:
Месси не считает сборную Аргентины фаворитом Кубка Америки
Власти Дагестана отказались помогать футбольному клубу "Анжи"
В Госдуме назвали расширение РПЛ правильным решением
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.