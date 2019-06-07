Российским журналистам запретили критиковать хоккей с мячом

Федерация хоккея с мячом России официально запретила представителям СМИ критиковать этот вид спорта. Правки внесены в регламент турнира.



Хоккей с мячом

ФХМР указала, что журналисты в своей профессиональной деятельности не могут критиковать судейство или "негативно высказываться о должностных лицах ФХМР или клубов, а также об участниках чемпионата в целом".

В том случае, если представители СМИ нарушат положение регламента, они будут лишены аккредитации. Кроме того, на клуб, который ходатайствовал об аккредитации могут быть наложены штрафы.

Чемпионат России по хоккею с мячом проводится с 1993 года. 9 раз чемпионат выигрывал "Водник", 7 раз московское "Динамо", 4 - "Енисей", 3 - "СКА-Нефтяник", по одному - "Зоркий", "Сибсельмаш", "Динамо-Казань" и "СКА-Зенит".

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