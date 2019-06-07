Месси не считает сборную Аргентины фаворитом Кубка Америки

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил шансы команды на Кубок Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Аргентинцы на групповом этапе сыграют с командами Катара, Колумбии и Парагвая.



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"Аргентина сейчас не является фаворитом, как это было в прошлые годы. Мы переживаем перестройку. Я до сих пор чувствую себя уставшим морально и физически", - приводит TyC Sport слова Месси.

Аргентинцы в последний раз выигрывали Кубок Америки в 1993 году, еще при Марадоне. В последних пяти турнирах команда четыре раза выходила в финал, но все матчи проиграла.

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