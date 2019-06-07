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"Оренбург" планирует проводить матчи на стадионе в Самаре

Спорт print

"Оренбург" в следующем сезоне не сможет проводить матчи на домашнем стадионе. Стадион клуба не прошел лицензирование из-за малой вместимости арены. Стадион рассчитан на 7,5 тысяч зрителей. По регламенту минимально допустимое количество мест составляет 10 тысяч.


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Календарь РПЛ на следующий сезон составлен таким образом, что матчи "Крыльев Советов" и "Оренбурга" разведены по неделям. Когда самарцы проводят матчи дома, оренбуржцы играют на выезде.

По словам члена попечительского совета "Оренбурга", решение о проведении матчей в Самаре еще должен утвердить РФС. Расстояние между городами составляет 400 километров.

Ранее стало известно, что "Тамбов" начнет чемпионат не в своем городе из-за реконструкции арены. Команда как минимум до сентября будет играть в Саранске.

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Темы рпл футбол самара фк оренбург
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