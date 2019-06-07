Власти Дагестана отказались помогать футбольному клубу "Анжи"

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что республика не в состоянии финансировать футбольный клуб "Анжи". Ранее команда испытала трудности и не смогла заявиться в ФНЛ.



Роберто Карлос готов помочь махачкалинскому «Анжи» / Новости от 17.05.2019 16:56

Клуб из Махачкалы попросил РФС выдать лицензию для участия в ПФЛ. У "Анжи" есть долг в размере 90 млн рублей, которые клуб намерен погасить за счет продажи футболистов. Бюджет команды на следующий сезон составит 27 млн рублей, чего достаточно для получения лицензии.

"Что будет дальше с клубом? Ну, что будет с клубом, то и будет с клубом. Мы будем заниматься тем, что будем развивать футбол в республике. Есть школы - вот это наша забота, мы их должны поддержать, развивать и выращивать специалистов", - приводит ТАСС слова Васильева.

Ранее бывший тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что власти Дагестана "предали" клуб. По его мнению, руководство могло выделить деньги не существование команды, так как "Анжи" олицетворяет республику.

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