В Госдуме назвали расширение РПЛ правильным решением

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы Игорь Ананских в интервью для "Правды.Ру" прокомментировал решение клубов РПЛ о расширении лиги до 18 команд. В пятницу 15 из 16 клубов лиги проголосовали за изменение количества участников чемпионата.



Газзаев поддержал решение об увеличении количества участников РПЛ до 18 команд

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"Безусловно, чем больше география игр, чем больше будет приезжать хороших команд к средним командам, будет больше интереса, и люди будут интересоваться футболом. Поэтому здесь, с точки зрения популяризации, решение правильное.

Вопрос: смогут ли потянуть экономически команды? Найдутся ли 18 команд, которые могут потянуть весь чемпионат. Это, наверное, вопрос как раз к требованиям команд. Но мне кажется, что для популяризации футбола - это, безусловно, правильное решение. Понятно, что будет большая разница между наиболее богатыми и бедными командами, и по классу будет тоже больше разница. Слабые должны тянуться, чтобы у них что-то получалось", - заявил Ананских.

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По мнению председателя комитета, о технических моментах болельщикам волноваться не стоит. В частности, проблемы с составлением календаря должна решать лига.

"Мне кажется, это вообще не проблема. На Западе играют по два матча в неделю. Да, сложно. Но это их работа. Поэтому, мне кажется, по этому поводу болельщики не должны волноваться. У каждого своя работа. Такая работа у футболистов.

Это вопрос именно организации тренерской работы и восстановление игроков после матчей. Но болельщиков это не должно волновать, потому что болельщики приходят за игрой, за интересными моментами, за качеством футбол. Понятно, что если мы расширим географию, это, безусловно, даст больше популяризации футбола", - сказал Ананских.

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Вчера РПЛ презентовала календарь на новый сезон. Впервые в чемпионате России туры, которые запланированы на декабрь и 1 марта, пройдут в южных регионах или же на стадионах, которые могут принимать футбольные матчи в плохую погоду.