Гол Промеса вывел Голландию в финал Лиги наций

Сборная Голландии по футболу обыграла Англию в полуфинале Лиги наций. Матч состоялся в португальском Гимарайнше и завершился со счетом 3:1 в дополнительное время.
Англичане забили гол в середине первого тайма, пенальти реализовал Рахим Стерлинг. Голландцы отыгрались за 20 минут до конца встречи. После подачи с углового мяч в ворота отправил Матейс Де Лигт.
В оветрайме команды раскрылись и создали большое количество моментов, но повезло больше голландцам. На 7-й добавленной минуте Квинси Промес сыграл на добивании после сэйва вратаря Пикфорда, мяч от ноги Уокера залетел в ворота.
Англичане всеми силами пытались отыграться, но допустили еще одну грубую ошибку в обороне. Депай отобрал мяч у штрафной и сделал передачу на открытого Промеса. Тому оставалось только не промахнуться по пустым воротам - 3:1.
В финале Голландия встретится с Португалией. Игра состоится 9 июня в Порту. Англичане и швейцарцы в этот же день разыграют третье место.
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