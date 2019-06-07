Тарасенко и Барбашев - в шаге от Кубка Стэнли

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победная шайба на счету нападающего Давида Перрона.



Победная шайба "Сент-Луиса"

Победа особенно ценна для "Блюз", потому что одержана на выезде. Команда Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева вышла вперед со счетом 3-2. До Кубка Стэнли "Сент-Луису" осталась одна победа. Следующий матч состоится на их площадке.

Ранее "Блюз" никогда не выигрывали Кубок Стэнли. Первым трофей будет и для Тарасенко с Барбашевым.

Читайте также:

Российский спортсмен может получить серебряную медаль Олимпиады-2012 вместо бронзовой

Путин пригласил американскую журналистку на татами

СКА подписал контракт с хоккеистом "Филадельфии"