Тарасенко и Барбашев - в шаге от Кубка Стэнли

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 2:1. Победная шайба на счету нападающего Давида Перрона.
Победа особенно ценна для "Блюз", потому что одержана на выезде. Команда Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева вышла вперед со счетом 3-2. До Кубка Стэнли "Сент-Луису" осталась одна победа. Следующий матч состоится на их площадке.
Ранее "Блюз" никогда не выигрывали Кубок Стэнли. Первым трофей будет и для Тарасенко с Барбашевым.
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