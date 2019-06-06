Сербским болельщикам рекомендовали не приезжать на Украину группами

Сербские болельщики не приедут на матч против команды Украины организованными группами. Об этом сообщил главный тренер сербской команды Младен Крстаич.
Игра состоится 7 июня во Львове. Ранее сообщалось, что на матч приедут около 200 сербских фанатов, среди которых могут быть футбольные хулиганы.
"У меня нет информации, сколько сербских болельщиков приехало в Украину. Но говорили, чтобы не приезжали группами. Поэтому, возможно, приедет чуть меньше людей", - заявил Крстаич на пресс-конференции перед игрой.
Сборная Украины в первых двух матчах отборочного турнира обыграла Люксембург и сыграла вничью с Португалией. Сербы провели одну игру с Португалией и так же заработали на выезде одно очко.
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