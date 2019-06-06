В четверг, 6 июня, стартовал отборочный турнир чемпионата мира-2022 в Азии. В борьбу вступили 12 команд с худшим рейтингом.
Сборные были разбиты на шесть пар, команды проведут по два матча дома и на выезде. Победители выйдут во второй раунд, который начнется осенью.
В первой игре Монголия обыграла Бруней со счетом 2:0. Также сегодня состоялись еще четыре игры:
Камбоджа - Пакистан - 2:0 (0:0),
Лаос - Бангладеш - 0:1 (0:0),
Макао - Шри-Ланка - 1:0 (0:0),
Бутан - Гуам - 1:0 (1:0).
Ответные игры состоятся 11 июня.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.