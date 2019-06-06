В Азии стартовал отборочный турнир ЧМ-2022

В четверг, 6 июня, стартовал отборочный турнир чемпионата мира-2022 в Азии. В борьбу вступили 12 команд с худшим рейтингом.



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Сборные были разбиты на шесть пар, команды проведут по два матча дома и на выезде. Победители выйдут во второй раунд, который начнется осенью.

В первой игре Монголия обыграла Бруней со счетом 2:0. Также сегодня состоялись еще четыре игры:

Камбоджа - Пакистан - 2:0 (0:0),

Лаос - Бангладеш - 0:1 (0:0),

Макао - Шри-Ланка - 1:0 (0:0),

Бутан - Гуам - 1:0 (1:0).

Ответные игры состоятся 11 июня.