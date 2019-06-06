Футбольная сборная одного из самых маленьких государств Европы не останется без поддержки в России. Команду Сан-Марино в Саранск приедут поддержать 10 болельщиков, сообщает ТАСС.
Футболисты Сан-Марино будут размещены в том же отеле, где располагалась команда Панамы на ЧМ-2018. В федерации футбола Сан-Марино отметили, что удовлетворены условиями.
Матч между Россией и Сан-Марино состоится 8 июня. Игра будет проведена в рамках отборочного турнира Евро-2020. 11 июня россияне сыграют с Кипром в Нижнем Новгороде.
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