Сборную Сан-Марино в Саранске поддержат 10 болельщиков

Футбольная сборная одного из самых маленьких государств Европы не останется без поддержки в России. Команду Сан-Марино в Саранск приедут поддержать 10 болельщиков, сообщает ТАСС.



Сборная России готовится к матчу против Сан-Марино / Новости от 05.06.2019 23:08

Футболисты Сан-Марино будут размещены в том же отеле, где располагалась команда Панамы на ЧМ-2018. В федерации футбола Сан-Марино отметили, что удовлетворены условиями.

Матч между Россией и Сан-Марино состоится 8 июня. Игра будет проведена в рамках отборочного турнира Евро-2020. 11 июня россияне сыграют с Кипром в Нижнем Новгороде.

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